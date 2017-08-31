Сегодня исполняется 20 лет со дня гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже. Машина, в которой она ехала, пыталась уйти от папарацци и врезалась в опору в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены.

К Кенсингтонскому дворцу в Лондоне люди несут цветы, свечи и записки. Особняк был резиденцией Дианы вплоть до её смерти. Накануне дворец посетили сыновья Дианы принцы Уильям и Гарри. Однако официальные траурные мероприятия королевская семья не планирует.

Первая жена принца Чарльза Диана Спенсер стала символом своей эпохи. Она занималась благотворительностью, вела активную борьбу со СПИДом и лично общалась с ВИЧ-инфицированными.

В 2002 году по результатам опроса телеканала "Би-Би-Си" принцесса вошла в десятку великих британцев всех времен. Диана была очень популярна среди жителей Великобритании, ее называли "королевой сердец".

После развода с принцем Чарльзом в 1996 году Диана отказалась от протокольных обязанностей принцессы, но продолжала появляться на публике. Она погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года вместе с бойфрендом и водителем. За похоронами Дианы в прямом эфире следили 2 с половиной миллиарда человек.

О причинах аварии было высказано много версий, вплоть до того, что Диана стала жертвой заговора. В 2007 году Скотланд-Ярд представил окончательный доклад с итогами расследования. По версии следствия, водитель автомобиля был пьян, а Диана не была пристегнулась ремнём безопасности.