Экологи: иркутские власти ошибочно заявляют о потушенных пожарах

Жители Иркутской области и экологи опровергают заявления властей о том, что все лесные пожары в регионе потушены. Областное правительство рапортует, что, по данным диспетчерской службы, на утро 31 августа в регионе нет ни одного лесного пожара.

В пресс-службе регионального правительства признаются, что с пожарами лесоохране помогли справиться осадки, выпавшие накануне, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Гринпис и иркутские экологи уверяют, что пожары продолжаются – в Приангарье горит более 150 тысяч гектаров леса. Заявление общественников подтверждает в том числе и ведомственный мониторинг. Так, по данным Рослесхоза, в лесах Приангарья сейчас действует 21 пожар.

Глава лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко отметил, что активное горение идет в зоне работ лесоавиации. По действующему законодательству там запрещено отказываться от тушения пожаров.

Ярошенко добавил, что отдельные некрупные очаги зафиксированы в лесах Нижнеилимского и Усть-Илимского, Кежемского и Чунского районах. Кроме того, уже почти три года то тлеет, то разгорается пожар на крупнейшей свалке древесных отходов рядом с Усть-Кутом в Осетровском лесничестве.

Жители Усть-Илимского района данные мониторинга подтверждают: в местных лесах есть задымление.

С начала года в Иркутской области произошло почти 2 тысячи природных пожаров. В огне погибло 104 человека, 134 ранены. В пожарах этого сезона больше тысячи местных жителей лишились единственного жилья. Одна из деревень – Бубновка – сгорела полностью, населенный пункт решено ликвидировать.