Студию Алексея Учителя в Петербурге забросали "коктейлями Молотова"

В Санкт-Петербурге в ночь на 31 августа неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в окна студии "Лендок" режиссера Алексея Учителя. Никто не пострадал.
Как сообщает "Фонтанка", бутылки попали в стену и окна, которые были заложены изнутри кирпичами для звукоизоляции. В результате пожар не распространился внутрь здания и был быстро потушен пожарными. Руководство "Лендок" обратилось в прокуратуру с требованием защитить студию от вандалов.
В полиции не исключают, что к нападению могут быть причастны противники выхода фильма "Матильда" Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской. 12 августа напротив здания студии так называемые православные активисты вывесили баннер "За веру, царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!". Ранее они угрожали руководителям кинотеатров расправой, поджогами и массовыми беспорядками за любую рекламу о прокате "Матильды".
Картина должна выйти выйти на экраны в октябре 2017 года. Кампанию против показа "Матильды" возглавляет бывший прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Он утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих.
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