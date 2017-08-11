Алексей Учитель пригласил Поклонскую в кино посмотреть "Матильду"

Режиссер Алексей Учитель провел короткую встречу депутатом Госдумы Натальей Поклонской и предложил ей посмотреть фильм "Матильда, против показа которого она выступает. Поклонская, по его словам, категорически отказалась. Об этом режиссёр рассказал РБК.

В четверг фильм "Матильда" о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской получил прокатное удостоверение министерства культуры России. Премьера картины должны состояться 25 октября. Поклонская, возглавившая кампанию против показа "Матильды" обвинила Минкульт в экстремизме за разрешение показывать фильм в России.

Бывший прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих. С просьбой к Минкульту запретить показ картины на территории республик обратились власти Чечни, Дагестана и Ингушетии. В ведомстве заявили, что не имеют право делать исключения для отдельных регионов. В ответ Рамзан Кадыров сказал, что жители Чечни "и так не станут тратить время" на просмотр, как он выразился, "безнравственной, бездуховной и аморальной по отношению к своей Родине" картины.