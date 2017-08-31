Хакеры из группы OurMine взломали WikiLeaks

Хакеры из группировки OurMine взломали сайт WikiLeaks. Скриншот с главной страницы WikiLeaks, на котором было запечатлено сообщение о взломе от хакеров, разместило на своем сайте американское издание The Verde.

Некоторые пользователи видели другое сообщение, в котором говорилось о том, что сайт WikiLeaks временно недоступен. Позднее организация опровергла информацию о взломе своих серверов. Друггих комментариев не последовало.

Участники OurMine называют себя одной из лучших хакерских групп. Они утверждают, что с помощью взломов обнаруживают недочёты во многих компьютерных системах.

В середине августа хакеры из OurMine взломали Twitter и Facebook американского телеканала HBO. Злоумышленники на странице HBO в Twitter опубликовали сообщение, в котором написали, что тестируют систему безопасности телеканала, и попросили связаться с ними для обновления системы. Позднее HBO удалось вернуть доступ к своим аккаунтам в социальных сетях и сообщения были удалены. В начале августа и конце июля хакеры взломали сеть HBO и получили доступ к информации о сериале "Игра престолов". Взломщики опубликовали в интернете сценарии к некоторым эпизодам сериала.