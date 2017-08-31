Standard & Poor’s предупреждает США о возможном дефолте

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) предупредило о серьезных последствиях для экономики США, если Конгресс не повысит предел госдолга до конца сентября.

По словам главного экономиста S&P Бет Энн Бовино, если лимит не будет повышен, то последствия для экономики могут быть более серьезными, чем крах Lehman Brothers в 2008 году. Бонвино отмечает, что США могут столкнуться с дефолтом, закрытием государственных компаний и вернуться к рецессии.

Агентство Reuters отмечает, что угроза дефолта в США возникла из-за конфликта президента Дональда Трампа и Конгресса по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Трамп пригрозил, что может допустить закрытие государственных учреждений, если Конгресс не обеспечит выделение необходимых средств для возведения стены.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с преступностью было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Он подписал указ о возведении стены на границе США и Мексики в конце января. По мнению президента, она поможет в борьбе с незаконной иммиграцией и контрабандой наркотиков.

В начале года Министерство внутренней безопасности США оценило расходы на заграждение в более чем 20 миллиардов долларов. По словам Трампа, строительство частично оплатит мексиканское правительство. Мексика платить за пограничный барьер отказалась.