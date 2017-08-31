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За что Украина может выслать. Эфир в 19:05

Андрей Малахов

Чем журналистка Первого канала отличается от Андрея Малахова?

Корреспондента программы "Время" Анну Курбатову высылают с территории Украины, при этом одновременно впускают туда ведущего ВГТРК Андрея Малахова. В чем разница между ними? В гостях: Николай Рыбаков (Яблоко), Роман Цимбалюк (УНИАН), Юрий Бутусов (Цензор.Нет), Сергей Высоцкий (депутат Верховной Рады Украины). Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05 МСК по номеру

88002002212

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