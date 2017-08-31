В Волгограде задержан координатор штаба Навального

В аэропорту Волгограда задержан Алексей Волков, координатор местного штаба политика Алексея Навального. Как сам Волков сообщил в твиттере, причиной задержания назвали нарушение подписки о невыезде, под которой он находился. Сейчас активиста везут в суд для рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения.

Волков обвиняется в реабилитации нацизма из-за публикации картинки, на которой лицо памятника "Родина-мать" с помощью фотофильтра окрашено в зелёный цвет. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до трех лет. Волков отказался от дачи показаний.

24 марта во время открытия штаба Навального в Волгограде из-за этой фотографии произошла потасовка. Позже было возбуждено уголовное дело.12 мая у Волкова прошел обыск. В июне следователи заявили, что картинку якобы опубликовали с устройств, принадлежащих активисту.

