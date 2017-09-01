СК проверит действия полиции при задержании школьника 12 июня

Следственный комитет начал проверку действий сотрудников полиции, которые задержали на акции 12 июня школьника Михаила Галяшкина. Об этом сообщил адвокат Галяшкина Сергей Бадамшин.

В постановлении следователя говорится, что на следующий день после задержания у Галяшкина обнаружили кровоподтек на шее "от ударного или сдавливающего воздействия твердого тупого предмета". В связи с этим следствие полагает, что при задержании к молодому человеку могло быть применено насилие.

В середине августа 17-летнему Михаилу Галяшкину было предъявлено обвинение в нападении на бойца Росгвардии во время акции протеста 12 июня в Москве. По версии следствия, ученик 11-го класса распылил перцовый баллончик на Тверской улице, что стало причиной ожога глаза у бойца Росгвардии. Сам Михаил Галяшкин вину отрицает. С 16 июня он находится под домашним арестом.

При разгоне акции протеста против коррупции 12 июня в Москве были задержаны более 700 человек.