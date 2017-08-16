Школьнику Галяшкину предъявлено обвинение в нападении на бойца ОМОН

Следствие предъявило 17-летнему Михаилу Галяшкину обвинение в нападении на бойца Росгвардии во время акции протеста 12 июня в Москве. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

На минувшей неделе Галяшкину на месяц продлили срок содержания под домашним арестом, который был назначен ему в июне.

По версии следствия, ученик 11-го класса распылил перцовый баллончик на Тверской улице, что стало причиной ожога глаза у бойца Росгвардии. Сам Михаил Галяшкин вину отрицает.

При разгоне акции протеста против коррупции 12 июня в Москве были задержаны более 700 человек.