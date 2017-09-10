Будущее для Арнольда

Через пять или десять лет вы придете в кабинет врача – им будет 17-летний сейчас Арнольд, который поступил этим летом в Уральский государственный медицинский университет. Арнольд хочет стать геронтологом, чтобы люди жили долго. Хочется добавить: "и счастливо". Этого добиться, может быть, даже еще труднее, чем увеличить срок нашей жизни. Детство Арнольда прошло непросто, потому что семилетним мальчиком он оказался в детском доме.

О своем прошлом Арнольд вспоминать не любит, хотя со своей мамой продолжает общаться. Он считает, что в его судьбе нет ничьей вины – просто так сложилось. Арнольду повезло, он оказался "ресурсным" человеком, смог выдержать атмосферу детского дома, постоянную жизнь на виду, в коллективе. Ему, мальчику замкнутому, это было непросто. Смог и взяться за учебу, и все школьные годы учился старательно. Арнольду вообще нравится развиваться. Он любит сидеть в интернете, читать, узнавать новое. Так он узнал и о профессии геронтолога.

А о программе "Шанс" благотворительного фонда "Арифметика добра" Арнольд узнал в своем детском доме. Это крупнейшая в России дистанционная образовательная программа онлайн-обучения детей-сирот, открывшаяся в 2015 году. Это ноу-хау фонда охватывает более 80 детских домов в 27 регионах. "Детдомовцы часто не находят мотивации для учебы. В семье у ребенка есть родители, которые и поддержат, и посоветуют, и помогут в выборе профессии. В детском доме у ребенка нет такого значимого взрослого, поэтому нет и интереса к своему будущему, – замечает Юлия Иванычева, руководитель программы "Шанс". – Вот почему наши усилия дают такой эффект".

Занятия в режиме онлайн проходят по индивидуальным программам с преподавателями, которые понимают специфику детей, живущих без родителей. С детьми проходят мотивационные тренинги, их ведут профессиональные психологи. В их лице ребята из детских домов находят тех самых значимых взрослых, получают поддержку, нащупывают мотивацию. В 2017 году участниками "Шанса " стали 540 человек, 309 из них – выпускники. Двое ребят окончили школу с золотыми медалями, один – с серебряной, трое стали отличниками, 58 – хорошистами. Выпускники "Шанса" поступают в серьезные вузы, выбирая профессии юристов, учителей, историков, врачей. Благодаря "Шансу" меняется жизнь и у детей из коррекционных классов, им удается подтянуть свои знания, у них появляется возможность получить аттестат о школьном образовании.

Нельзя просто так отправить совершеннолетнего, но еще по сути ребенка в свободное плавание по жизни

Арнольд понял – это действительно шанс! Дело в том, что химию мальчик, уже будучи в 10-м классе, совсем не знал, хотя уже запланировал тогда поступать в медицинский вуз. Самостоятельно справиться у него не получалось. Помогли преподаватели "Шанса", и школу Арнольд закончил с золотой медалью. "Из детских домов ребята выходят совершенно беззащитными. Они привыкли жить в коллективе, привыкли к тому, что все решают за них. В итоге эти подростки в свои 18 лет не знают многих элементарных вещей, не владеют бытовыми навыками, дезориентированы в обществе. Их беспомощность становится причиной того, что выпускники детских домов часто становятся жертвами криминальных сообществ, произвола властей, они не знают своих прав, – рассказывает Наталия Мишанина, руководитель психологической службы фонда "Арифметика добра". – Результатом такой неподготовленности к самостоятельной жизни часто становится потеря этими ребятами денег, квартир, даже здоровья, свободы и жизни".

Вот почему в "Шансе" заботятся не только о повышении знаний детей, но и об их социальной адаптации. Программа помогает старшеклассникам вырабатывать лидерские качества, жизнестойкость, умение взаимодействовать со взрослыми и ровесниками, работать в команде. Нельзя просто так отправить совершеннолетнего, но еще по сути ребенка в свободное плавание по жизни. Это касается, как отмечают психологи, даже детей из полных семей, а что уж говорить про выпускников из детского дома! После выхода ребят в самостоятельную жизнь фонд "Арифметика добра" продолжает поддерживать своих подопечных. Уже будучи студентами или работая, они продолжают посещать психологов фонда, участвовать в тренингах.

Не каждый из нас имеет ресурсы, возможности, силы стать приемным родителем ребенка из детского дома. Но помочь можно и по-другому – например, стать наставником или поддержать образовательную программу для старшеклассников, живущих в детских домах. Им не нужны подарки. Им очень нужны знания, социальные навыки, уверенность в своих силах и наша вера в них.

Марина Лепина – журналист фонда "Арифметика добра"

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