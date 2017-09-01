Суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева 5 сентября

Замоскворецкий суд Москвы отложил на 5 сентября заседание по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. На нем суд продолжит допрос свидетелей обвинения.

Как рассказал РИА "Новости" один из адвокатов Улюкаева Дариджан Квеидзе, одним из свидетелей обвинения в деле заявлен генерал ФСБ Олег Феоктистов. Ранее СМИ писали, что именно Феоктистов инициировал преследование экс-министра и участвовал в его задержании в офисе "Роснефти".

В пятницу суд заслушал двух свидетелей обвинения. Защита Улюкаева обратила внимание, что их показания не соответствовали данным во время предварительного следствия.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ.