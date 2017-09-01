Берлин не исключает вмешательства российских хакеров в выборы

Российские хакеры могут вмешаться в выборы в Германии и с помощью слухов посеять недоверие к результатам голосования. Об этом в интервью Spiegel Online заявил глава федерального управления по информационной безопасности Арне Шёнбом.

Шёнбом отметил, что немецкие выборы, в которых голосование проходит традиционным способом, более защищены от фальсификаций, нежели американские, где подсчет голосов ведется с помощью специальных машин. Однако, по мнению Шёнбома, хакеры смогут атаковать компьютерные системы, которые передают информацию о результатах выборов.

В федеральном управлении по информационной безопасности считают, что злоумышленники смогут напрямую вмешаться в предвыборную кампанию. Специалисты предполагают, что хакеры смогут использовать конфиденциальные данные и переписку депутатов, украденные во время хакерской атаки на сервера Бундестага в 2015 году.

В США ведется расследование о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 году с целью избрания президентом Дональда Трампа. О вероятном вмешательстве российских хакеров в выборы заявляли и в предвыборном штабе президента Франции Эммануэля Макрона. Москва свою причастность к выборам в других странах категорически отрицает.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября. Затем будет сформировано правительство и выбран канцлер Германии. Согласно данным последних соцопросов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель может претендовать примерно на 40 процентов голосов избирателей.

