Москалькова утверждает, что связалась с родными геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что связалась с родственниками граждан Чечни, о преследовании которых за нетрадиционную сексуальную ориентацию сообщала "Новая газета".

Омбудсмен заявила, что узнала некие "обстоятельства" и адреса, но других подробностей не сообщила. Москалькова уточнила, что использует для связи формат "видеоконференции". Об этом пишет издание "Ведомости".

В начале августа издание "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода) сообщило, что власти Чечни пытаются предотвратить эвакуацию геев из республики, возбуждая дела о терроризме.

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне "Новая газета" писала в апреле. Расследовать преследования гомосексуалов в Чечне призывали представители ООН, США и Евросоюза, Великобритании и международные правозащитные организации.

В руководстве республики сообщения о преследовании геев называют ложью. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в попытках заработать на распространении этой информации.