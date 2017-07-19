Кадыров обвинил защитников геев в Чечне в продажности

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в стремлении заработать на распространении слухов о преследованиях геев в республике. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу HBO, которое вышло в эфир 18 июля. Кадыров назвал авторов публикаций об ущемлении прав гомосексуалистов в Чечне "шайтанами продажными", "нелюдями", которые "наговаривают" на республику.

Ранее были опубликованы отрывки из интервью Кадырова НВО. Отвечая на вопрос о положении геев в Чечне, Кадыров вновь повторил, что "таких людей в республике нет". Затем он все-таки оговорился, добавив, что если они есть, то лучше бы их забрала Канада, "чтобы не было, чтобы очистили кровь".

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что в Вашингтоне расстроены и обеспокоены словами Кадырова о гомосексуалах. США призывают Россию провести расследование сообщений о преследовании геев в Чечне, добавила Нойерт.

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне в апреле писала "Новая газета". Власти республики обвинили журналистов в клевете, а в редакцию издания поступили угрозы. Позднее агентство Reuters опубликовало рассказы двух мужчин, также сообщивших о пытках, которым они подверглись в Чечне из-на нетрадиционной сексуальной ориентации.

Расследовать сообщения о притеснении геев потребовали российские и международные правозащитные организации, главы государств, а также представители ООН, США и Евросоюза.