В Петербурге прошла акция протеста учителей и студентов

В Санкт-Петербурге 1 сентября прошла акция протеста учителей и студентов. Полтора десятка человек вышли на площадь Ленина у Финляндского вокзала, чтобы выразить свое возмущение практикой слияния учебных заведений, возрастающей нагрузкой на учителей, ростом бумажной отчетности. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники пикета потребовали остановить рост стоимости обучения в вузах и сокращение бюджетных мест. В качестве примера неудачной оптимизации они привели слияние Издательско-полиграфического техникума со Строительным колледжем, в результате которого плата за обучение в новообразованном учебном заведении выросла более чем вдвое.

Говорилось на пикете и о петербургском Европейском университете, который по инициативе Рособнадзора лишился и своего здания, и возможности обучать студентов.

Протестующие также призвали отказаться от показателя "средней зарплаты" и установить минимальный размер ставки педагога на уровне, определенном социальными указами президента. Иначе, по мнению участников пикета, перегруженные работой преподаватели не смогут соответствовать новым образовательным стандартам, а министерский проект "Национальной системы учительского роста…", не обеспеченный финансированием, только отвлечет педагогов от основной работы и завалит их новыми грудами отчетов.

Активист профсоюза "Учитель" Андрей Демидов заявил Радио Свобода, что считает положение образования в России катастрофическим – прежде всего, из-за недофинансирования. Он назвал фиктивным рост зарплат учителей, о котором рапортует министерство образования, поскольку директора школ вынуждены достигать повышения показателей средней зарплаты, увольняя учителей и распределяя нагрузку на оставшихся. По словам выступающих, сегодня довольны своим положением только 22% российских учителей.

Для охраны порядка на площади Ленина стояли два автобуса Росгвардии. Полицейские запретили участникам пикета скандировать лозунги под предлогом того, что по закону на пикете запрещена звукоусиливающая аппаратура. Организаторы, которым пригрозили задержанием, намерены пожаловаться на действия сотрудников полиции.