Власти требуют выселить Европейский университет из особняка в Петербурге

Власти Петербурга потребовали освободить особняк Кушелева-Безбородко в центре города, который в настоящее время занят Европейским университетом. Как сообщает "Интерфакс", предполагается, что в особняке будет создан IT-центр дополнительного образования детей.

Ранее в Европейском университете сообщили, что у вуза есть запасное здание, которое сейчас лицензируется под учебный процесс.

В начале августа Рособрнадзор прекратил действие лицензии Европейского университета. Вуз планирует получить новую лицензию и "успеть начать новый учебный год в срок". Процесс лицензирования занимает 45 рабочих дней, уточнили в вузе.

В прошлом году в ходе проверки в вузе были выявлены 120 нарушений, некоторые из которых не были устранены в установленные судом сроки. 9 декабря 2016 года учебное заведение лишили права осуществлять образовательную деятельность. Вскоре после этого лицензию университета временно возобновили, и занятия в нем продолжились до вынесения решения суда.

Европейский университет был основан в 1994 году при поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Одним из учредителей вуза является бывший министр финансов Алексей Кудрин. В вузе по программам магистратуры и аспирантуры учатся около 200 студентов.

