Дело в отношении лидеров "Эковахты по Северному Кавказу" прекращено

Уголовное дело, возбужденное в отношении лидеров "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко, прекращено. Об этом сообщили адвокаты международной правозащитной организации "Агора" Александр Попков и Андрей Сабинин.

Рудомаху и Шевченко обвиняли в клевете в адрес бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Ремезкова. Дело было возбуждено в сентябре минувшего года после заявления экологов о том, что родной сестре чиновника могут принадлежать две дачи в Туапсинском и Динском районах Краснодарского края.

В домах активистов прошли обыски.

13 сентября 2016 года "Экологическую вахту по Северному Кавказу" включили в реестр НКО – "иностранных агентов". Незадолго до этого активисты этой организации заявили о возможной причастности властей Краснодарского края к нападению на лагерь противопожарной экспедиции "Гринпис".

Позднее Андрей Рудомаха рассказывал изданию "Кавказский узел", что деятельность "Эковахты" фактически заблокирована из-за необходимости участвовать одновременно в нескольких судебных процессах.