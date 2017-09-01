Активист Украинского культурного центра покинул Крым из-за угроз

Активист Украинского культурного центра в аннексированном Россией Крыму Леонид Кузьмин был вынужден покинуть полуостров из-за угроз, сообщает сайт "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода).

На телефон Кузьмина стали поступать сообщения о том, что его ждет судьба проукраинского активиста Владимира Балуха, осужденного по обвинению в хранении взрывчатки и боеприпасов.

Леонид Кузьмин также рассказал, что в Крыму перед подконтрольными Кремлю властями полуострова стоит задача "зачистить поле перед выборами".

На минувшей неделе у железнодорожного вокзала в Симферополе были задержаны активистки Украинского культурного центра Галина Балабан и Алена Попова. Полицейские объяснили свои действия "ориентировкой" на граждан, якобы "занимающихся незаконной деятельностью".