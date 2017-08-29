В Крыму возбуждено новое дело против проукраинского активиста

В аннексированном Россией Крыму следствие возбудило новое уголовное дело против крымского активиста Владимира Балуха, ранее осужденного по обвинению в хранении взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Дело заведено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 11 августа Балух во время утреннего осмотра камер дважды ударил начальника изолятора временного содержания в поселке Раздолье Валерия Ткаченко. По словам адвоката Балуха, начальник изолятора сам ударил осужденного, оскорблял его нецензурной бранью и унижал по национальному признаку. Защита Балуха пожаловалась на побои и жестокое обращение с арестантом в российские правоохранительные органы. В ответ начальник изолятора подал свою жалобу на активиста, которая была принята следственным комитетом.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 4 августа приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Проукраинский активист Владимир Балух был арестован в декабре минувшего года. Сотрудники ФСБ провели обыски дома у него и его матери. Следствие утверждает, что там нашли тротиловые шашки и патроны. Сам Владимир Балух на одном из заседаний заявил, что ему ранее угрожали подкинуть оружие.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политзаключенным.