"Академия кирпича и книги"

1 сентября на площади Ленина в Петербурге прошёл массовый пикет работников образования, организованный межрегиональным независимым профсоюзом "Учитель". Участники акции протеста потребовали прекратить слияние учебных заведений, отказаться от привязки финансирования к "средней зарплате". В качестве примера неудачной оптимизации они привели слияние Издательско-полиграфического техникума со Строительным колледжем, в результате которого плата за обучение в новообразованном учебном заведении выросла более чем вдвое. Полиция запретила скандирование лозунгов, несмотря на то, что пикет был согласован.