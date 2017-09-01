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Общество

"Академия кирпича и книги"

"Академия кирпича и книги"
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1 сентября на площади Ленина в Петербурге прошёл массовый пикет работников образования, организованный межрегиональным независимым профсоюзом "Учитель". Участники акции протеста потребовали прекратить слияние учебных заведений, отказаться от привязки финансирования к "средней зарплате". В качестве примера неудачной оптимизации они привели слияние Издательско-полиграфического техникума со Строительным колледжем, в результате которого плата за обучение в новообразованном учебном заведении выросла более чем вдвое. Полиция запретила скандирование лозунгов, несмотря на то, что пикет был согласован.

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