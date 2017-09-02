Украина проведет военные манёвры "Несокрушимая стойкость-2017"

Украина проведет военные манёвры одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017". Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Ожидается, что учения под названием "Несокрушимая стойкость-2017" пройдут с 12 по 15 сентября. Российско-белорусские манёвры запланированы на 14-20 сентября.

По словам начальника генштаба вооружённых сил Украины Виктора Муженко, целью учений усилий является формирование готовности к возможному обострению военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

В совместных стратегических учениях России и Белоруссии, по данным российского Минобороны, примут участие около 13 тысяч военных. Западные страны опасаются, что Россия намерена оставить своих военных в Белоруссии после окончания учений. В конце августа США отправили усиленный отряд истребителей для патрулирования неба над странами НАТО – Литвой, Латвией и Эстонией – на время российско-белорусских маневров. В Москве подчеркивают, что мероприятие является плановым.