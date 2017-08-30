США увеличили силы ВВС в Прибалтике на время учений "Запад"

Соединенные Штаты отправили усиленный отряд истребителей для патрулирования неба над странами НАТО - Литвой, Латвией и Эстонией во время крупных российских военных учений в Балтийском регионе, намеченных в следующем месяце. Учения "Запад", которые должны пройти с 14 по 20 сентября в Белоруссии на западе России и в Калининграде вызвали беспокойство в регионе, хотя Россия заявила, что крупномасштабные учения будут репетировать чисто оборонительный сценарий и не станут трамплином для вторжения.

На этой неделе на аэродроме Шяуляй приземлились семь самолетов США F-15C для патрулирования неба над прибалтийскими странами. Это в три раза больше, чем обычно даже с тех пор, как присутствие в Прибалтике НАТО было усилено после аннексии Крыма в 2014 году.

Три балтийских государства не имеют собственные истребители и полагаются на своих союзников по НАТО. "Мы усиливаем миссию воздушного патрулирования на период проведения учений "Запад", и мы рады, что здесь есть дополнительные сухопутные войска", - заявил журналистам в Шяуляй заместитель министра обороны Литвы Витаутас Умбрасас, имея в виду, что дополнительно 600 военнослужащих военно-воздушных войск США были развернуты во время учений "Запад" в Прибалтике.