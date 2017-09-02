Мать пленного Виктора Агеева направила письмо омбудсмену

Мать пленного россиянина Виктора Агеева Светлана Агеева обратилась с письмом к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Об этом сообщает "Новая газета". Копия письма имеется в редакции издания.

Светлана Агеева сообщает, что ее сын, который находится в плену на Украине, не получает адвокатской помощи и консульской поддержки. Мать пленного просит Москалькову "посодействовать в получении информации о сыне" через украинского омбудсмена, а также предлагает ей посетить Агеева в следственном изоляторе в городе Старобельске, пишет "Новая газета".

Светлана Агеева отмечает, что постоянно контактирует с российским консульством на Украине, однако не получает никаких сведений о сыне. В разговоре с журналистом "Новой газеты" мать пленного россиянина также рассказала, что киевский адвокат Виктор Чевгуз не выходит на связь. Ранее Агеева просила консульских сотрудников оказать материальную помощь для оплаты услуг защитника.

24 июня на территории Луганской области Виктора Агеева взяли в плен украинские военные. Задержанный заявил, что его отправили в Донбасс вскоре после того, как он подписал контракт о службе в российской армии. Несмотря на заявление Агеева, Министерство обороны России отвергает информацию о том, что на момент задержания он являлся действующим военнослужащим. На Украине Агеева обвиняют в "терроризме". 22 июля Светлана Агеева вместе со спецкором "Новой газеты" посетила сына в изоляторе Старобельска.