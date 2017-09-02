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"Никогда снова" или "Можем повторить"?

"Никогда снова" или "Можем повторить"?
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Антивоенные пикеты прошли в Петербурге 2 сентября - в день окончания Второй мировой войны. Активисты вспомнили о милитаристских тенденциях диктаторов в конце 30-х годов прошлого века, о захвате чужих территорий и пересмотре норм международного права. Участники акции протеста считают, что борьба современной России за свои геополитические интересы в бывших советских республиках аналогична процессам, которые привели к началу Второй мировой. Также на пикетах призывали горожан присоединиться к "Маршу Мира", который активисты планируют провести 24 сентября.

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