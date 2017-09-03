The Hill: в США произошла утечка данных военнослужащих

В США несколько тысяч файлов с личными данными военнослужащих, полицейских, сотрудников спецслужб, сотрудников ООН попали в свободный доступ в интернете. Об этом сообщает The Hill. Инцидент произошёл из-за неправильных настроек безопасности облачного сервера Amazon.

The Hill отмечает, что данные содержались в резюме и заявлениях о приёме на работу в частную охранную фирму TigerSwan с 2009 года.

Специалисты обнаружили ошибку в июле этого года. Из-за технических сложностей ликвидировать её удалось только к концу августа. В TigerSwan предполагают, что к утечке причастен их бывший партнёр - рекрутинговая компания TalentPen.

В июне произошла одна из крупнейших утечек персональных данных в США. Тогда маркетинговая компания случайно опубликовала данные 200 миллионов американцев. Личные данные и данные предвыборных опросов избирателей стали доступны на облачном сервере Amazon. Каждый, у кого была ссылка, мог скачать их.