Трамп не исключил применение силы в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности применения военной силы в отношении Северной Кореи после проведённого Пхеньяном испытания водородной бомбы."Посмотрим", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста. Президент написал в своем Twitter, что США вместе с другими странами рассматривают возможность прекращения отношений с любой страной, которая ведет бизнес с КНДР.

Министр финансов США Стивен Мнучин, заявил, что намерен представить пакет новых санкций в отношении Пхеньяна. Как сказал Мнучин в интервью Fox News, он обратится к Трампу с просьбой всерьез рассмотреть прекращение торговли с КНДР.

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпинь во время личной встречи подчеркнули, что будут добиваться ядерного разоружения на Корейском полуострове. Путин также обсудил по телефону обстановку в регионе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Стороны осудили проведённое Северной Кореей испытание бомбы.

Ранее Власти Южной Кореи заявили, что Совет безопасности ООН должен ввести новые санкции против КНДР, чтобы полностью изолировать Пхеньян.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили ужесточить санкции в отношении КНДР со стороны Евросоюза. Меркель и Макрон заметили, что Пьхеньян грубо нарушает междунароное право.

В НАТО осудили испытание водородной бомбы Северной Кореей как открытое нарушение резолюций Совета безопасности ООН. Генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг заявил, что действия Пхеньяна представляют собой угрозу региональной и международной безопасности. Столтенберг призвал КНДР отказаться от ракетных испытаний.

3 сентября Северная Корея объявила об испытании водородной бомбы. Пхеньян назвал испытание успешным. Центральное телевидение КНДР сообщило, что боезаряд предназначен для установки на межконтинентальные баллистические ракеты.