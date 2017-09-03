Министр обороны США заявил о готовности к атаке против КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис после совещания с администрацией президента Дональда Трампа заявил, что любая атака Северной Кореи против США и их союзников встретит "массивный военный ответ". Об этом сообщает Reuters.

По словам Мэттиса, у США есть возможность защитить себя и союзников – Южную Корею и Японию – от любой атаки.

Ранее стало известно, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и его южнокорейский коллега Чон Ген Ду договорились принять военные меры в отношении Северной Кореи после испытания Пхеньяном водородной бомбы. Возможность применения силы в отношении КНДР не исключил и Дональд Трамп.

3 сентября Северная Корея объявила об испытании водородной бомбы. Пхеньян назвал испытание успешным. Центральное телевидение КНДР сообщило, что боезаряд предназначен для установки на межконтинентальные баллистические ракеты.