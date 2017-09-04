Мусульманский майдан под контролем Кадырова

Событие, которое всколыхнуло общественность в это воскресенье, – несогласованный митинг московских мусульман у посольства Мьянмы.

Они собрались в знак протеста против притеснения в этой традиционно буддистской стране мусульманского меньшинства – народности рохинджа (подробнее об этом читайте в нашем недавнем материале "Мусульмане без родины").

Д///ИХАД:

Астрологи объявили неделю Мьянмы. Несмотря на начало учебного года, количество экспертов по этноконфессиональным отношениям в Южной Азии удесятерилось.

Рамзан Кадыров:

Армия, не имеющих человеческого облика полчищ,уничтожает народ рохинья. Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью. Весь мир шокирован, но не властители мира. Сотни и тысячи голых трупов женщин, стариков и детей…Обезумевшие от ужаса лица беженцев… И это лишь те фотографии, которые распространяются самими убийцами. Журналистам и правозащитникам закрыт въезд в штат Ракхайн, зачищаемый от мусульман.На рохинья навалилась военная машина страны с более чем 50-и миллионным населением, из которых 90% буддисты.Реакция политиков и мировых лидеров на события вМьянме свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства. Главы государств и министры иностранных дел в рот воды набрали.ООН ограничивается жалкими заявлениями о своей «озабоченности». Когда в редакции парижского журнала произошли известные события, для участия в манифестации прибыли короли и президенты, премьеры и министры. А в Мьянме армия и бандиты насилуют, пытают и убивают тысячи и тысячи человек только за то, что они рохинья и мусульмане, номаршировавшиев Париже «деятели», ничего не видят. Мне хочется спросить, как вы смотрите в глаза своих жён, детей, не обращая внимания на массовое кровопролитие в Мьянме? Двенадцатого сентября в Нью-Йорке откроется 72-я очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней примут участие президенты, короли, премьеры и министры почти двухсот стран мира. В предварительной повестке 171 вопрос со многими сотнями подпунктов. Но ни слова о событиях в Ракхайне. Вот истинное лицо ООН, которое давно уже превратилось в посиделки и говорильню, не способную решить ни одну проблему, если это не в интересах небольшой кучки стран. Поэтому советую всем отправить короткие сообщения протеста в ООН и посольство Мьянмы. Используйте хештеги #SaveRohingya#СпаситеРохинья, #StopRohinyaGenocide#ОстановитеГеноцидРохинья,#SaveRohingyaMuslims#СпаситеМусульманРохинья #FreeRohingya #ОсвободитеРохинья #CrimesAgainstHumanity#ПреступлениеПротивЧеловечности #ShameOnYouSuuKyi#ПозорАунСанСуЧжи Да восторжествует справедливость!

Арам Габрелянов:

В Мьянме полный беспредел. Убивать детей и издеваться над ними - это ужас , бесчеловечность и геноцид. Единственный из мусульманских политиков, которы истинно переживает и возвышает свой голос против бесчеловечности это Рамзан Кадыров. Что вызывает у всех людей любой веры огромное уважение к моему дорогому Брату!

Сергей Марков:

В Москве перед посольством Мьянмы состоялся несанкционированный митинг протеста против массовых убийств и изгнания мусульман из Мьянмы. Это совершенно правильная реакция. Резня и изгнания мусульман там ужасны. И естественно, что мусульмане в России выражают свой протест. А что несанкционированный, то это объясняется тем, что это немедленная, спонтанная народная реакция на проходящие прямо сейчас трагические события. Гнев людей можно и нужно понять. И гнев требует немедленного выражения. Чтобы остановить резню. Совершенно правильно повели себя российские власти, когда спокойно наблюдали за этим несанкционированным митингом. Другое дело, что в России нужно принять закон, которым регулировали бы такие спонтанные народные митинги протеста. Такие митинги должны регулироваться по другому, чем митинги политиков и партий.

И правильно России официально поддержать гнев российских мусульман и выразить протест правительству Мьянмы. И поднять этот вопрос на Совете Безопасности ООН.

Однако загвоздка в том, что вопрос этот в ООН поднимался неоднократно. Попытки надавить на Мьянму блокируют Россия и Китай!

Максим Кашулинский:

«Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства», – возмутился глава Чечни.

Интересно, что «мировые лидеры» (например, США) давно пытались что-то предпринять в Мьянме. А Россия и Китай блокировали инициативу.

Владимир Милов:

Путин крайне заинтересован в сотрудничестве с нынешним режимом в Мьянме, с ними активнейшим образом водят хороводы Ростех и Росатом (наберите в гугле "ростех мьянма" и "рособоронэкспорт мьянма", там просто море всего). Россия традиционно была грудью за Мьянму в ООН, когда многие пытались осудить вот этот самый геноцид мусульман (многие сегодня уже это отметили).

Казалось бы, какой смысл рубить сук, на которых сидишь?

В этой связи поводу действий Кадырова неизбежен слегка конспирологический, но резонный вопрос: что, начал переход под крыло новых саудовских хозяев? Саудовская Аравия там исходит всеми мыслимыми и немыслимыми субстанциями по поводу того что "забижают мусульман" (пока Путин молчит).

Я ничего не утверждаю, просто странно выглядит ситуация.

Алексей Венедиктов:

Впервые Кадыров публично выступил против политики Путина, выведя на улицы Москвы своих сторонников

Полиция не препятствовала

Будем наблюдать

Киты плывут на вписку с ЛСД:

Вообще интересно, конечно, с этой Мьянмой получается. Россия напару с Китаем кладет толстый <член> и вето на заявление ООН по поводу мочилова в Мьянме. То есть, даже "озабоченность" выразить не дают. Ну понятно, что в любом конфликте РФ будет на стороне "законной власти", независимо от того, кого там эта власть давит танками. И вот буквально недавнее официальное заявление МИД, который, ясное дело, крайне осуждает антиправительственные вылазки этих самых мусульманских рохинжей.



И тут оказывается, что один из почти сотни субъектов РФ резко против. Вылазит шейх Кадыров весь в белом, защитник правоверных всего мира. Следующим номером - толпа бородачей у посольства. И там Делимханов крутится, "налаживает диалог" и "вступает в переговоры" - в общем, глядите, кто тут главный. Такими темпами, скоро Чечня отдельного представительства в ООН потребует, как некогда у УССР/БССР было. Натурально дипломатический бунт такой. В МИДе еще, кстати, не извиняются перед Рамзан Ахматовичем? Пора начинать уже.

Сергей Смирнов:

С заявлением Кадырова по Мьянме понятно более-менее одно – для Москвы и федералов в целом оно стало неожиданностью. Кадыров пишет – геноцид, уличные акции. Такое всегда обычно сопровождается хотя бы какой информационной подготовкой. А тут тишина. Ни по Первому каналу, ни по НТВ не знают ни Мьянмы ни геноцида.



Ну я вот открыл Лайф, Арам Ашотыч-то должен был отрабатывать тем, учитывая дружбу с Рамзаном. Да, сегодня 10 материалов по слову Мьянма: и откуда там геноцид и все остальное. С 25 августа, а это нападение на бирманскую полицию и армию – с этого и началось обострение – пара проходных новостей. Нападение, позиция МИД, который призывает к сдержанности.



Тут просто огромный простор для "политологов" развернуться, с чего это Кадыров так резко выступил. Усиление группы? Ослабление? Ответочка московской полиции за Умара Джабраилова? Рамзана готовят на роль мирового мусульманского лидера в противовес Эрдогану? Свежих пиарщиков из Москвы в Грозный завезли? Что происходит, почему молчат телеграм-каналы?!

Многие упрекают собравшихся у посольства в лицемерии.

Екатерина Винокурова:

Ну и что касается Рамзана Ахматовича, то он, наверное, забыл, что 13 лет назад в эти дни его соплеменники организовали один из самых страшных терактов в истории человечества.

И ответственный лидер в эти дни бы озаботился замаливаем этого греха и помогал бы Беслану и пострадавшим, а не занимался бы внешнеполитическими акциями, выходящими за его компетенции рядового российского губернатора.

Олег Козырев:

В дни, когда в России вспомнили о дискриминируемых в других странах мира мусульманах, правильно было бы конечно вспомнить и о преследуемых крымских татарах, независимых лидеров которых или вытеснили из Крыма, или посадили, или держат под постоянным прессингом.

Максим Кононенко:

А также не понимаю, где русские мусульмане были тогда, когда в Мьянме и Бирме ДЕЙСТВИТЕЛЬНО резали мусульман.

Дошло даже до того, что во всем нашли руку США.

Томилин every day:

Противостояние с мусульманами в Мьянме продолжается не один десяток лет. Почему вдруг на эту тему обратили внимание? Проамериканская Аль-Джазира подогрела мусульман разных стран против Мьянмы.

Ирек Муртазин:

Сегодня в Москве прошла акция в…. поддержку политики США в Юго-Восточной Азии....



Дело тут вот в чем. В 1962 году в Мьянме произошел военный переворот, и с тех самых пор власть в стране принадлежала хунте. Правда,это были «ручные» военные, с которыми США давно нашли общий язык. Во всяком случае, в 2012 и 2014 годах Мьянму дважды посетил с официальными визитами президент США Барак Обама.



Думаю, что именно в США было принято решение подкорректировать репутацию страны, демократизировать власть и передать ее гражданским. Кто-то должен был стать официальным лицом обновленнойБирмы (так раньше называлась Мьянма).Выбор пал на Аун Сан Су Чжи, дочь генерала Аун Сана – легендарного борца за независимость Бирмыи создателя бирманской армии.<...>



Пока Су Чжи не стала вторым лицом в официальной иерархии Мьянмы (а де-факто и вовсе первым), Запад считал ее чуть ли не эталоном демократии. А потом что-то пошло не так. Может, потому что Су Чжи решила задружиться с Китаем? Мьянма - очень удобно расположена для транзита нефти и газа изБлижнего Востока... Китай уже давно вынашивает планы построить на свои деньги железную дорогу и трубопроводы от портов в Бенгальском заливе в штате Ракхайн Мьянмыдо китайской провинции Юньнань. К слову, в начале 2000-х в штате Ракхайнеще и нефть нашли...



В общем, лауреат Нобелевский премии мира, похоже, отбился от рук своих покровителей. И первый свой визит в должности государственного советника МьянмыАун Сан Су Чжи совершила именно в Китай.



Тут же в Мьянме «начался» геноцид мусульман... И именно в штате Ракхайн, куда китайцы готовы инвестировать огромные деньги... Не странно?



Ситуация в стране обострилась 25 августа, когда боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции.



«Железная леди» Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, не колеблясь, отдала приказ на проведение антитеррористической операции.



Понятное дело, что началась массированная информационно-пропагандистская кампания против официальных властей Мьянмы, на которую клюнул даже Рамзан Кадыров.





И как не крути, Рамзан Кадыров и те, кто сегодня вышел к посольству Мьянмы в Москве, сильно порадовали Госдеп США.

Комментаторы дружно отмечают миролюбие и толерантность московской полиции.

Валерий Соловей:

На овец - молодец. На молодца и сам овца

Это московская полиция 26 марта и 12 июня, 1 и 3 сентября

Егор Холмогоров:

То есть в РФ разгоняют только несанкционированные митинги православных и атеистов.



Идея для Лехана на миллион баксов - немедленно принять ислам, стать Алиханом ибн-Наваль и проводить акции своей школоты в форме молитвенных сидений.

Ярослав Белоусов:

РФ, конечно, не русское национальное государство.

Но, чтобы довести его до того, что возмущенная мусульманская молодежь устраивает несанкционированный митинг и МВД на честном глазу заявляет: "Никаких нарушений общественного порядка нет"... Это надо уметь. Адекватную оппозицию разгоняют и сметают, как только люди из метро выходят, а тут прогиб по полной. ИБО БОЯТСЯ.

Пока они недовольны властями Мьянмы. Отлично. Посмотрим, какой разговор у возмущенной исламской общественности будет с Кремлем, благо теперь у неё в России свой неофициальный лидер и авторитет - Рамзан Кадыров.

Алексей Навальный:

То, что в России политика двойных стандартов - ясно. Чего повторять очевидное. Интересно другое, какие критерии и водоразделы применяются для того, чтобы отнести нечто к "друзьям - всё" или, наоборот, "врагам - закон".

Вот прямо сейчас в центре Москвы происходит такая несанкционированная акция.

Ноль задержаний. Ноль претензий со стороны власти. Ноль уголовных дел. Ноль возмущений пропагандистов.

Сравните с антикоррупционными акциями 26 марта и 12 июня.

Артур Гаспарян:

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ и надо сказать весьма воинственный митинг разгневанных мусульман по поводу неких беженцев в какой-то Мьянме полиция в Москве почему-то заботливо охраняла, и никто не объяснил, а почему же тогда разгоняли школьников с кроссовками димона на Тверской. Они же обьясняли разгон и мордобой именно несогласованностью митинга... Надо было быть разгневанными воинственными мусульманами? Или что?..

Даниил Константинов:

Еще недавно все возмущались тому, как проходит Курбан-Байрам в Москве, а сегодня лента уже дребезжит от возмущения по поводу мусульманского митинга в защиту мусульман Мьянмы. Как же так, почему их не разогнали, а нас разгоняют!? Что же это такое делается? Чувствуется в этих жалобах жалость к самим себе, к своей несостоявшейся судьбе, в которой тебе даже нельзя выйти на митинг в собственному городе. Тебе нельзя, а им - можно.

Что я хочу сказать по всем этим поводам. "Сила ломит солому", - вот, что я хочу сказать. Одно из любимых моих выражений. И с каждым годом я все больше убеждаюсь в правоте этих слов. Никакие декларированные права и свободы ничего не стоят, если не подкреплены силой их носитетей.

Мавлудин Караханов:

Еще немного о реакции рос либералов по прошедшему несанкционированному митингу мусульман у посольства Мьянмы в Москве.

Они возмущенно задаются вопросами: где омон с дубинками? где автозаки с митингующими? где, наконец, казаки с нагайками? Почему нас крутят, а митингующих мусульман - нет?

Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что, вместо того, чтобы на митингах не крутили никого, они требуют завинчивания и мусульман. Вот такие у нас поборники прав человеков в России. А во-вторых, если товарищи либералы так хотят все по-чесноку, так давайте пусть и их штурмуют, теряют, сажают на пж, ставят на проф учет до конца жизни с ограничением обычных человеческих прав, чтоб их вручали порядковые номера, как узникам концлагерей, изгоняли из домов и тд.

Ну че, коллективный навальный, согласен на равные права? Или тебя только вопрос митинга коробит?

Мария Баронова:

Я не поняла, мусульмане у стен Кремля стоят что ли? И вот! Уже! Ща свершится!

Мусульман убивают тысячами. Все. Вот сейчас конкретно в Сирии мусульман убивает весь мир. От их братьев-мусульман вокруг до России и США. А протест у них против буддистов Мьянмы. Причем судя по всему основанный на неком африканском ролике 2011 года, который расходится по правоверным чатам.

И вот такие мужественные мусульмане пошли протестовать к посольству никому не интересной Мьянмы. Смелый и решительный поступок.

Михаил Пожарский:

Многие обоснованно пишут, что, мол, поглядите как эта Росгвардия ссыт разгонять мусульманские сборища. Это им, дескать, не студентов гонять на акциях Навального. Там страшные бородатые дяди. Да, когда собирается толпа правоверных, они обычно демонстрируют большую солидарность, нежели оппозиция, и винтить их сложнее. Но, думаю, что Росгвардия бы вполне справилась. Ну да, была бы бойня, но разогнали бы.

Дело в другом - им не дают приказа. Их начальству сборище мусульман в центре Москвы не кажется такой угрозой, которую следует непременно давить силой. Почему? Просто потому, что мусульмане не выдвигают политических требований, не покушаются на систему властных отношений в России. Они не требуют честных выборов и прозрачных госзакупок, не требуют сменяемости власти и люстрации жулья. Мусульманам наплевать, в каком дворце живет Путин и на каком самолете летают корги Шувалова. Максимум чего могут потребовать мусульмане - это преференций своей общине. И власть им эти преференции легко даст в обмен на молчаливую поддержку. Ведь главное - это то, чтобы они не покушались на основы сложившегося миропорядка.

Основа миропорядка - это то, что Россия является конгломератом банд, общин и кланов. Есть силовики, есть сислибы, есть региональные элитки и т.д. и т.п. Этнические диаспоры и религиозные общины легко встраиваются в эту средневековую парадигму. Их лояльность легко контролировать - ведь такая община иерархически подчинена религиозным и этническим лидерам. Другое дело гражданское общество, которое выходит на протестные митинги. Требует не общинных преференций, а индивидуальных прав и свобод. Оно не желает встраиваться в сложившийся миропорядок в качестве одного из членов бандитского конгломерата, а желает, как говорила свет наша Дейенерис, to break the wheel. Вот потому и гоняют.

Аббас Галлямов:

Главный бенефициар сегодняшней атаки горячих апологетов ислама на буддизм - отечественные власти. Потому что реакция подавляющего большинства жителей страны на подобного рода конфликты - это укрепление спроса на стабильность. "К черту перемены, лишь бы хуже не стало!"

Но многие видят в митинге ни много ни мало появление новой политической силы!

Евгений Минченко:

Сегодня произошла легализация политического ислама в России.

Георгий Бовт:

Кто бы мог подумать, что политический ислам придет в Россию и конкретно на улицы Москвы через Мьянму. При высочайшем уровне самоорганизации, не снившемся никакому Навальному. И со временем он станет одним из мощных факторов перемен. К чему мало кто готов. Неожиданно, да?

Михаил Виноградов:

До вечера фейсбучные и телеграмные мьянмологи разрывались между восторгом от происходящего (оказывается, так можно!) и раздражением (почему можно только гостям столицы?).

К закату ощущения поменялись. Чаще всего проскальзывают недоумение ("а ведь так не бывает, чтобы все пришли сами, да еще и по такому неблизкому и малоизвестному поводу") и скрытая зависть к (естественно, преувеличиваемым) решительности, взаимовыручке, ощущению моральной правоты и, самое главное, наличию эмоции и объединяющего несложного контента.

К утру, впрочем, и это рассосется и все тихонько забудется.

Иван Курилла:

Тут важно многое. И солидарность на основе религии (Россия ведь частично мусульманская страна, так? Насколько внутренняя композиция российского населения влияет на внешнюю политику?). И возможность мобилизации большого количества людей (Рамзан что-то демонстрирует? или сам захвачен потоком?). И - как будет реагировать российская власть?

Харун Сидоров:

Выход мусульман на протестные акции в России, особенно в пику внешнеполитической позиции Кремля - это благо в любом случае.

Кто и зачем их выводит, и что вообще происходит сейчас в Мьянме - это другое дело. Но сам факт, сам прецедент подобной мобилизации - это однозначно позитивный симптом.

Марина Юденич:

Слушайте, вот вы когда пишете о том, что «политический ислам стал легитимной силой», всё же имейте в виду, что сегодня на Никитскую вышло около 300 человек.

Да, когда они толпой и звучит «аллаху акбар» - столичному политическому человеку страшно.

Но я просто напомню, что такое в Москве уже не первый раз.

Вот на Хованском кладбище, к примеру, участников разборки было порядка 500.

И отбить задержанных по этому делу таджиков у полиции пытались, если кто забыл.

Да, там было не про политику, а здесь вроде как - да.

Но дело не Мьянме, конечно же.

Данность это, увы, и сложилась она не сегодня и проявила сегодня не первый раз.

В наших городах существует мобилизационный ресурс, готовый подняться по сигналу (и по сигналу разойтись), ресурс не пугливый и готовый на серьёзную бузу.

И на мой охранительский кровожадный взгляд, тут можно только силой.

Медиатехнолог:

Что происходит в Мьянме вкратце:

- Народ Рохинджа состоящий из беженцев из соседних регионов много лет претендуют на то, чтобы их признали гражданами.

- Сбегают из соседних регионов преимущественно те, у кого есть проблемы с законом

- Рожают по 5 детей в среднем

- У буддистов нет своей Аль Джазиры, но количество сожженных домов и религиозных сооружений равно.

- терпеливым по натуре буддистам надоело терпеть воинственных наглых нахлебников.



Митинг охреневших <чудил> в центре Москвы надо разгонять.

Между тем, риторика митингующих была откровенно угрожающей.

Александра Гармажапова:

Читаю про то, что мусульмане сегодня кричали у посольства Мьянмы в России, что "буддисты - террористы". Ненавижу обобщения. Это примерно то же самое, что после очередного теракта ИГ кричать, что "мусульмане - террористы".

Нет, мы не террористы. И мусульмане не террористы. Как и христиане. Речь о конкретных персоналиях. Всегда.

Игорь Димитриев:

Под посольством Мьянмы в Москве огромная толпа мусульман. Скандируют "Аллаху Акбар!" и "буддисты - террористы!". Можно конечно посмеиваться, но в РФ как минимум три буддистские республики: Бурятия, Тыва и Калмыкия, которая (внимание!) находится рядом с Дагестаном и в ней уже были беспорядки на межэтнической почве. И сейчас можно опасаться проблем там. К слову, Кадыров уже требует от Москвы вмешаться в ситуацию в Бирме

Русское будущее:

Тем временем чеченцы, разгоряченные сегодняшним митингом, уже призывают к погромам буддистов в РОССИИ.

Максим Юсин:

Послушал трансляцию сегодняшнего митинга мусульман у посольства Мьянмы на Большой Никитской. Ощущения тревожные. В толпе скандируют: «Буддисты – террористы». Один из участников митинга кричит: «С Калмыкии начнем». Еще один демонстрант клянется Аллахом, что «начнет джихад».

Опаснее всего, что коллективную вину за то, что совершают военные в далекой Мьянме, часть митингующих пытается перенести на российских буддистов, не имеющих никакого отношения к трагедии мусульман-рохинджа.

Надеюсь, наши силовые органы догадаются немедленно взять под усиленную охрану все буддийские культовые сооружения в Москве и других городах. Ну а самым опасным днем, если страсти не улягутся, грозит стать 16 сентября, когда в Москве, в Отрадном, должен быть торжественно открыт первый буддийский храмовый комплекс.

Александр Черных:

Скандировать "Буддисты - террористы" в годовщину Беслана - это мощно, конечно.

Незыгарь:

Конфликт между буддистами и Кавказом долгосрочный. Знаменитые войны прошлых веков между Калмыками и Чеченцами. Случаи противостояния приверженцев ислама и адептами Будды отмечались в России в 2005-2007 годах. В прошлом году дело Османова едва не привело к конфликту между калмыками и дагестанцами. Кто-то снова играет на обострение

Станислав Кучер:

"Если бы Будда был там, он бы защитил мусульман, на которых нападают буддисты".

Эти слова Далай-Ламы XIV, произнесенные еще в июле 2014-го, я хочу напомнить всем, кто с возмущением читает новости о трагедии в Мьянме и вслед за митингующими сейчас в центре Москвы мусульманами готов рифмовать "Буддисты-террористы!"

Те, кто убивает мусульман и поджигает их дома на западе Мьянмы - солдаты правительственных войск, полицейские, просто ослепленные ненавистью "мирные" жители - никакие не буддисты, а обыкновенные преступники, жертвы собственного невежества и тоталитарного режима. Режима, для которого "Страна тысячи будд" - не более чем рекламный слоган, а буддизм - не живое учение, а лубочная историческая "скрепа", помогающая разводить туристов и пополнять бюджет.

Связывать происходящее в Бирме с буддизмом - в лучшем случае идиотизм, в худшем - опасная провокация, способная обернуться новой кровью и болью не только в Мьянме и не только в Юго-Восточной Азии.

Айдер Муждабаев:

Трагедия в Мьянме ясно показывает, что дело не в этносах, не в религиях — они все так же плохи, как и хороши, — а только в состоянии общества. Это общество людоедов — или людей. Грубо говоря, добро или зло в обществе побеждает. Больше особой разницы между странами/народами я не вижу.

Ольга Ирисова:

Страшно следить за происходящим в Мьянме. И страшно от того, как некоторые в ленте с легкостью навешивают ярлыки на буддизм. Опомнитесь, у насилия и бесчеловечности нет религии/философии.

Фёдор Крашенинников:

Печальная история геноцида буддистами Мьянмы мусульман рохинджа, помимо прочего, учит нас еще и тому, что и буддизм та еще религия мира и добра.

Все религии добренькие, пока не у власти и в меньшинстве. А если они - большинство и у них власть, начинается торжество любви и добра, ну то есть геноцид меньшинств.