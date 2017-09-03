В Москве сотни мусульман вышли на несогласованную акцию

В центре Москвы сотни мусульман вышли на несогласованную акцию – они протестуют против преследования этнической группы рохинджа в Мьянме. Как сообщает телеканал "Дождь", протестующие в Москве мусульмане скандируют "Аллаху акбар". На месте проведения акции – у посольства Мьянмы – присутствуют полицейские, они не вмешиваются в происходящее.

В республике Мьянма, большинство жителей которой буддисты, мусульмане-рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Более 75 тысяч представителей этой народности в последнее время были вынуждены бежать из страны. За последнюю неделю жертвами столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме стали более 400 человек.

В России против гонений на мусульман в Мьянме выступал глава Чечни Рамзан Кадыров. Шествие в поддержку рохинджа в воскресенье прошло в Дагестане. В российском Министерстве иностранных дел заявляют, что Москва "внимательно следит" за ситуацией в Мьянме, и призывают стороны конфликта вернуться к налаживанию диалога.