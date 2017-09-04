СМИ: за "нежелательное поведение" предлагают высылать из России

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета разрабатывает законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для россиян, а для иностранцев - выдворение из России - за "нежелательное поведение". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердил глава комиссии Андрей Климов.

"Нежелательными" будут считать действия, которые наносят ущерб национальной безопасности России . Речь может идти как о "разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни", так и о потенциальном вмешательстве в избирательный процесс страны. Кроме того, как отмечает издание, "нежелательной" может быть признана "работа извне" с молодежью.

Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в начале 2018 года. Он дополнит принятый два года назад закон "О нежелательных организациях". Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с критикой этого закона.

Комиссия по защите государственного суверенитета была создана в июне. Ее целью в Совете Федерации назвали борьбу с вмешательством во внутренние дела России.