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Общество

Жители Екатеринбурга обняли пруд

Жители Екатеринбурга обняли пруд
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Жители Екатеринбурга в третий раз обняли пруд в центре города, выразив таким образом протест против проекта застройки водоема. Две тысячи человек, взявшись за руки, живой цепью встали по берегам пруда. Проект восстановления храма Екатерины, возведенного в год основания Екатеринбурга, и снесенного в советское время, уже год бурно обсуждается горожанами, чиновниками и экспертами. Многие уральцы возмущены тем, что губернатор одобрил строительство церкви на насыпном острове на единственном водоеме в центре города. 62-метровая церковь загубит вид с набережной, и сам водоем, считают противники застройки. За проект и его инвесторов, «Русскую медную компанию», и УГМК открыто выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и представители региональной епархии. Врио губернатора две недели назад в эфире предвыборных дебатов назвал противников застройки пруда общественными террористами. На сегодняшний день стройка заморожена, но об изменении места возведения храма сообщений нет.

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