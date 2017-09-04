Олег Басилашвили назвал дело Серебренникова "фантасмагорией"

Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили написал записку со словами поддержки режиссеру Кириллу Серебренникову. Её разместила на своей странице в фейсбуке дочь актёра Ксения Басилашвили, так как передать послание лично Серебренникову, который находится под домашним арестом, было сложно.

В записке Олег Басилашвили называет ситуацию c делом против Серебренникова "фантасмагорией" и выражает уверенность, что она в ближайшее время "благополучно разрешится и лопнет как мыльный пузырь". Он призывает режиссера хранить спокойствие и уверенность и надеется, что слова поддержки помогут Серебренникову в этой трудной ситуации.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". В настоящее время режиссер находится под домашним арестом, сам он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.

Московский городской суд рассматривает сегодня жалобу защиты на домашний арест режиссёра.