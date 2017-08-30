Молодые деятели культуры требуют освободить Серебренникова

Молодые российские режиссеры, актеры, художники, продюсеры, драматурги, музыканты и критики выступили с требованием закрыть дело "Седьмой студии" и освободить Кирилла Серебренникова и других обвиняемых.

В открытом письме, которое подписали более 300 человек, они называют дело политически мотивированным, а действия Следственного комитета – демонстрацией силы.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссёр Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По делу о хищениях в "Седьмой студии" проходят её бухгалтер Нина Масляева и генеральный директор Юрий Итин, а также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

В настоящее время Серебренников находится под домашним арестом, сам он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Накануне стало известно, что к расследованию по делу подключили Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.