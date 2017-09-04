Суд в Казани снова арестовал главу штаба Навального Дмитриеву

Суд в Казани в понедельник вновь рассмотрел административное дело в отношении главы местного штаба политика Алексея Навального Эльвиры Дмитриевой. Суд признал ее виновной в повторном нарушении организации митинга и арестовал ее на десять суток.

Поводом для дела стала публикация в группе в соцсети "ВКонтакте" "Команда Навального | Казань", в которой Дмитриева призвала волонтеров раздавать листовки. Дмитриева не признала вину. Поскольку она отбыла уже двое суток ареста, ей предстоит находиться в спецприемнике восемь суток. Адвокат активистки планирует обжаловать решение суда.

23 августа суд уже арестовывал Дмитриеву по этому делу, однако Верховный суд Татарстана отменил это решение и отправил его на новое рассмотрение.

