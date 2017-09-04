Мосгорсуд рассматривает жалобу на домашний арест Серебренникова

Московский городской суд в понедельник рассматривает жалобу защиты на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Адвокат Дмитрий Харитонов просит отпустить режиссера под залог в размере 68 миллионов рублей.

Еще 30 человек поручились за Серебренникова. Среди них, режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Марк Захаров, актрисы Инна Чурикова и Алла Демидова, актер Дмитрий Харатьян, дирижер Владимир Спиваков, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин и другие.

23 августа Басманный суд поместил Серебренникова под домашний арест. Ему запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Следствие обвиняет режиссера в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Серебренников называет обвинения "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить режиссера.

