Кадыров против Путина?

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел в своем инстаграме прямой эфир, во время которого заявил, что его позиция по событиям в Мьянме может не соответствовать позиции России. Сотни мусульман собрались в Москве у посольства Мьянмы, осудив политику официальных властей и буддистской части населения.

По данным МВД Чечни, около миллиона человек вышли на митинг в центре Грозного, чтобы оказать поддержку мусульманам-рохинджа.

В марте 2017 года Москва совместно с Пекином заблокировала резолюцию Совбеза ООН о помощи мусульманам Мьянмы.

Тему обсуждаем с юристом Мурадом Мусаевым, востоковедом Алексеем Малашенко, публицистом Саидом Бицоевым, политиком Леонидом Гозманом и главным редактором интернет-издания "Кавказский узел" Григорием Шведовым.

Ведущий - Мумин Шакиров