Союз журналистов России потребовал расследовать нападения на Латынину

Союз журналистов России обратится в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в нападении на журналистку "Новой газеты" и "Эха Москвы" Юлию Латынину. Об этом сообщается на сайте союза.

Накануне Латынина сообщила, что в воскресенье утром у нее сгорела машина. По мнению самой журналистки, причиной возгорания стал поджог. Латынина предположила, что машину могли сжечь люди, ранее облившие окна ее дома едкой химической жидкостью. В МВД сообщили, что проводят проверку по этому факту.

В июле Латынина сообщила, что жидкость, которой облили окна ее дома, вызывает удушье и рвоту. В августе прошлого года неизвестные облили журналистку фекалиями. Правозащитники и коллеги Латыниной требовали расследовать эти нападения, однако преступники до сих пор не найдены.

