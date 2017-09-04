БРИКС: пакистанские группировки – "угроза региональной безопасности"

Пять ведущих стран с формирующимся рынком Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка (БРИКС) распространили заявление, в котором впервые назвали располагающиеся в Пакистане группировки в качестве региональной проблемы для безопасности и призвали привлечь к ответственности их покровителей. В заявлении, сделанном на саммите БРИКС в Китае, в городе Сямэнь, также содержится призыв положить конец насилию в Афганистане.

"Мы решительно осуждаем террористические атаки, в результате которых погибают невинные афганские граждане", – говорится в заявлении лидеров БРИКС. В этой связи выражается озабоченность положением в регионе и насилием, вызванным талибами, группировкой "Исламское государство", "Аль-Каидой" и ее структурами, включая Исламское движение Восточного Туркестана, Исламское движение Узбекистана, сеть "Хаккани", "Лашкар-э-Тайба", "Джаиш-э-Мохаммад", ТТП и "Хизб-ут-Тахрир".

Официальный представитель министерства иностранных дел Индии заявил, что впервые в документах БРИКС создан специальный список группировок боевиков, и назвал это "очень важным шагом в борьбе с терроризмом".

"Лашкар-э-Тайба" – это боевая группировка, базирующаяся в Пакистане, которую Индия обвиняет в нападениях на границе, включая нападение 2008 года на Мумбаи, при котором было убито 166 человек. "Джаиш-э-Мохаммад" – еще одна антииндийская группировка, базирующаяся в Пакистане, которая обвиняется в нападении на парламент в 2001 году.