Мадуро отменил выступление в Совете ООН по правам человека

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил запланированное выступление в Совете ООН по правам человека.

По словам представителя совета Роландо Гомеса, причины такого решения неизвестны. Каракас лишь сообщил, что вместо президента, перед членами совета 11 сентября в Женеве выступит министр иностранных дел Арреаса Монтсеррат.

На прошлой неделе Совет ООН по правам человека заявил, что венесуэльские силы безопасности грубо и намеренно нарушают гражданские права и основные свободы, жестоко подавляя антиправительственные выступления. В докладе экспертов подчёркивается, что в Венесуэле серьёзно подорваны основы демократического строя и необходимо получить отчёт властей страны о ситуации.

С апреля жертвами актов внутриполитического насилия и столкновений в Венесуэле стали почти 130 человек.

Страна находится в глубоком социально-экономическом кризисе.

Венесуэла, в числе других 47 государств, является членом Совета ООН по правам человека.

