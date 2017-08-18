"Конституционная ассамблея" Венесуэлы лишила парламент полномочий

В Венесуэле так называемая "конституционная ассамблея" лишила парламент полномочий.

Проправительственная структура, наделённая президентом Николасом Мадуро неограниченными полномочиями, обнародовала указ о передаче ей всей полноты законодательной власти "во имя обеспечения мира, безопасности, суверенитета, стабильности социально-экономической и финансовой системы, защиты государственного имущества".

"Конституционная ассамблея" была избрана только из сторонников Мадуро - в противовес оппозиционному парламенту. Президент планирует через неё внести такие изменения в конституцию, которые позволят ему - по мнению оппозиции и гражданских активистов - практически узурпировать власть.

Большинство западных стран и государств региона, а также международные организации считают, что в Венесуэле нарушены основы демократии.

С апреля жертвами актов внутриполитического насилия и столкновений в Венесуэле стали почти 130 человек.

Страна находится в глубоком социально-экономическом кризисе: не хватает продовольствия, медикаментов, стремительно растут цены, падает курс местной валюты.