Одеться по понятиям. Эфир в 20:05

В последние годы облик жителей больших городов стремительно меняется. Многие, особенно мужчины, становятся более внимательны к выбору гардероба и собственному стилю, хотят выделиться из толпы. Какие мировые тренды моды доходят до России, и есть ли здесь свой собственный, русский стиль? Гости пограммы - Ануш Гаспарян, директор центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ (ModaHSE), коммерческий директор Fashion Consulting Group, и Анзор Канкулов, главный редактор Port Magazine Russia, руководитель программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Эфир в 20:05.

