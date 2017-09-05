Трамп разрешил поставку новой военной техники Токио и Сеулу

Президент США Дональд Трамп выразил готовность поставить Японии и Южной Корее высокотехнологичное американское военное оборудование.

Об этом Трамп написал во вторник в своем твиттере.

Накануне представитель США при ООН Никки Хейли призвала Совет Безопасности ужесточить санкции против КНДР в ответ на ее новые ядерные испытания. По словам Хейли, Пхеньян "напрашивается на войну". 11 сентября Вашингтон вынесет на голосование в ООН проект новой резолюции по Северной Корее.

3 сентября Трамп вновь заявил о возможности применить силу против КНДР, которая ранее в тот день объявила о проведении подземного взрыва водородной боеголовки, предназначенной для установки на межконтинентальных баллистических ракетах. Это были шестые ядерные испытания Пхеньяна – в нарушение резолюций ООН.

