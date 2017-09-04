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США призвали ООН действовать как можно скорее в отношении КНДР

Посол США в ООН Никки Хейли выступает на заседании Совета безопасности ООН 4 сентября 2017 года

Посол США в ООН Никки Хейли, выступая в понедельник (4 сентября) с обращениием к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН, созванному после северокорейского подземного ядерного испытания 3 сентября, при котором, по утверждению властей КНДР, была опробована водородная бомба, которая может быть установлена на межконтинентальной баллистической ракете (МБР), призвала к принятию резких мер против Северной Кореи.

По словам посла, "быть ядерной державой не значит применять это ужасное оружие, чтобы угрожать другим".

Посол США в ООН Никки Хейли беседует с послом РФ в ООН Василием Небензей
Посол США в ООН Никки Хейли беседует с послом РФ в ООН Василием Небензей

Хейли напомнила, что "ядерные державы понимают свои обязанности, но Ким Чен Ын не имеет такого понимания". "Его злоупотребление запусками ракет и его ядерные угрозы показывают, что он напрашивается на войну. Война -- это не то, что хотят Соединенные Штаты - мы этого не хотим, но терпение нашей страны не ограничено, мы будем защищать наших союзников и нашу территорию", - заявила Хейли.

По её словам, идея - предложенная Китаем и Россией о так называемом замораживании для замораживания (а именно: Северная Корея замораживает свою ядерную и ракетную деятельность в обмен на то, что США и Южная Корея прекращают свои совместные военные учения) оскорбительна.

"Когда у режима есть ядерное оружие, и он направляет на вас межконтинентальную баллистическую ракету, вы не должны предпринимать шагов, чтобы понизить вашу оборону", - заявила представительница США. По оценке Хейли, "время исчерпало возможности для дипломатических средств, чтобы закончить этот кризис, а это значит нужно быстро принять самые сильные меры здесь, в Совете Безопасности ООН". "Только самые сильные санкции позволят нам решить эту проблему дипломатическим путем", - заявила посол США в ООН.

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