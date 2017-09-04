США призвали ООН действовать как можно скорее в отношении КНДР

Посол США в ООН Никки Хейли, выступая в понедельник (4 сентября) с обращениием к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН, созванному после северокорейского подземного ядерного испытания 3 сентября, при котором, по утверждению властей КНДР, была опробована водородная бомба, которая может быть установлена на межконтинентальной баллистической ракете (МБР), призвала к принятию резких мер против Северной Кореи.

По словам посла, "быть ядерной державой не значит применять это ужасное оружие, чтобы угрожать другим".

Хейли напомнила, что "ядерные державы понимают свои обязанности, но Ким Чен Ын не имеет такого понимания". "Его злоупотребление запусками ракет и его ядерные угрозы показывают, что он напрашивается на войну. Война -- это не то, что хотят Соединенные Штаты - мы этого не хотим, но терпение нашей страны не ограничено, мы будем защищать наших союзников и нашу территорию", - заявила Хейли.

По её словам, идея - предложенная Китаем и Россией о так называемом замораживании для замораживания (а именно: Северная Корея замораживает свою ядерную и ракетную деятельность в обмен на то, что США и Южная Корея прекращают свои совместные военные учения) оскорбительна.

"Когда у режима есть ядерное оружие, и он направляет на вас межконтинентальную баллистическую ракету, вы не должны предпринимать шагов, чтобы понизить вашу оборону", - заявила представительница США. По оценке Хейли, "время исчерпало возможности для дипломатических средств, чтобы закончить этот кризис, а это значит нужно быстро принять самые сильные меры здесь, в Совете Безопасности ООН". "Только самые сильные санкции позволят нам решить эту проблему дипломатическим путем", - заявила посол США в ООН.