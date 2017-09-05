Бывший лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов вызван на допрос в Следственный комитет, сообщает "Интерфакс". В ведомстве не уточнили, по какому делу и в каком качестве вызвали оппозиционера.

Удальцов вышел на свободу в начале августа. Он отбыл 4 с половиной года лишения свободы, на которые был приговорен по так называемому "Болотному делу". После освобождения Удальцов заявил, что намерен возродить "Левый фронт", и призвал к созданию в российской политике "третьей силы", которая противостояла бы властям, но при этом сохраняла дистанцию от либеральной оппозиции, которую он назвал "прозападной".

