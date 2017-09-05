Кто взрывал дома в России в 1999-м?

В период с 4 по 16 сентября 1999 года в Москве, Буйнакске, Волгодонске произошла серия терактов.

В результате взрывов жилых домов погибли 307 человек, более 1700 – получили ранения различной степени тяжести.

Согласно официальной версии и приговорам судебных органов России, теракты были организованы и профинансированы руководителями НВФ Исламский институт "Кавказ" Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром. Осуществили теракты нанятые ими группы северокавказских боевиков.

Вместе с тем среди российской и мировой общественности обрела популярность версия о причастности к терактам спецслужб России, прежде всего ФСБ.

Кто взрывал дома в России в 99-м? – ответ спустя 18 лет ищут члены "Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в городах Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года" Сергей Ковалев, Валентин Гефтер, Лев Левинсон.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.