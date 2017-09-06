Колбаски по-сечински

Представители обвинения зачитали в суде расшифровку аудиозаписи последнего разговора Улюкаева с Игорем Сечиным.
Кажется, это документ эпохи. Полный текст расшифровки публикует "Медиазона", а широкую публику больше всего заинтересовало то, как именно бывшему министру попала в руки предполагаемая взятка:
Сечин: Cкажи Шокиной (заместитель управляющего делами «Роснефти» Ольга Шокина — МЗ), пускай корзинку в 206-ю поставит и чай приготовит пока.<...>
Сечин: Так, Шокина чай принесет?
Мужчина: Да-да.
Сечин: И корзинку с колбасой.<...>
Улюкаев: Корзиночку.
Сечин: Да, корзиночку забирай.
Интересно, что в показаниях самого Улюкаева говорится о том, что в сумках от Сечина было вино. Так одно из самых громких уголовных дел этого года получило отчетливый гастрономический оттенок.
Фрукты, вино и колбаски
Несу я в корзине моей
По миру иду без опаски
С колбасками мне веселей
А уже шутили в контексте "корзинки от Сечина" про Кобяковскую фабрику лозоплетения?
Ну что? Станут "колбаски Сечина" мемом ? (тоже ведь иногда неосознанно передается в виде не только информации, но и ритуала, и образа жизни)))
У выражения "не хочешь ли отведать сечинской колбаски" есть все шансы стать крылатым и пережить не только самого невольного производителя, но и даже твердое воспоминание о том, кто такой этот самый колбасник и чем был славен.
Раньше был мем 'ручку-то верните'. А теперь будет -Корзиночку возьми
Колбасные электрички вспомнились. Вот жили в СССР - целые вагоны, целые поезда колбасок
Интересно, кто из производителей первым выпустит колбасу "Улюкаевская" (в премиум-сегменте, разумеется)?
Кстати, бренд "Колбаска от Игоря Ивановича" может иметь успех.
Пока Москва завалена "Продуктами от Палыча". Не знаю, какую нефтяную компанию возглавляет Палыч, но есть их решительно невозможно.
Разговор Игоря Ивановича с Алексеем Валентиновичем -
это чистый, неописуемый восторг, конечно. Курточка и корзиночка. И колбаска. Дико многослойная вещь получилась у них: тут и Гоголь, и Чехов, и Салтыков-Щедрин, конечно, и Гончаров, и Островского чуток. Великие люди, великие.
Разговор Сечина и Улюкаева многих только убеждает в том, что последнего просто подставили.
Если у тебя в машине два лимона, то "заскочишь" ли ты куда-то ещё по дороге, типа лекцию прочитать, или все же поедешь выгружать корзиночку в надежное место. #сечинулюкаевколбаскикорзиночки
Собственно, из этой короткой расшифровки понятно все про дело Улюкаева. У Урлашова ровно такая же история - Шмелев ходил и рассказывал про проценты, Урлашов ничего не мог понять. Потом следствие догадалось написать, что Урлашов вымогал взятку жестами и взглядом. Тут тоже дойдет до такого.
В Кремле похоже не врубаются, что, обвиняя Улюкаева в том, что он взятки берет, они обвиняют и Сечина в том, что он взятки дает.
Никому и в голову не приходит просить взятку у ФБК. Или у журналистов The New Times. Ибо репутация.
Какая же репутация у Сечина, если даже министры правительства, выходит из аудиозаписей на суде, к нему взятки просить ходят?
Я не являюсь сторонником Никиты Белых, даже больше - как у бывшего члена СПС у меня огромные претензии к нему и ещё ряду функционеров того времени, которые ради шкурных интересов продали мою партию Кремлю. Но не могу не признать, что в сегодняшнем свете, с новыми фактами, все «дело Белых» - чистая провокация ФСБ.
Оперативники вместо того, чтобы пометить деньги, обработали специальным составом ручки пакета. В пакет положили деньги, сверху накрыли их другим пакетом и положили бутылку вина. Со словами «С днем рождения!» предприниматель Судгаймер вручил пакет Белых. Так как десять дней назад Белых отмечал день рождения, пакет он приняла, а после ворвались оперативники и последовали известные словами, что «взятка тоже светится», хотя Белых деньги увидел только тогда, когда их разложили перед ним на столе.
По похожей схеме задержали экс-министра экономики. Сечин лично пригласил Улюкаева приехать в «Роснефть» для обсуждения ряд вопросов. Когда мужчина прощались, Сечин распорядился дать министр пару пакетов с разными съестными изысками. Ручки пакета были пропитаны известной жидкость, и министр превратился в арестанта.
ФСБ не изобретает новых схем. Ради новых звездочек на погонах и передела рынка влияния подставить можно и министра губернатора.
Ну давайте за Улюкаева и Белых поговорим, по итогам начала рассмотрения их дел по существу.
Как я и ожидал:
1) Никаких реальных вещдоков в делах не видно. Все что мы имеем - отпечатки на ручке пакетов/сумок, а всучить эти пакеты/сумки Белых и Улюкаеву могли под каким угодно соусом. Обвиняемые, собственно, так и говорят - им подарили вино, а там оказались деньги. (Белых был задержан через десять дней после своего дня рождения, вполне логично что ему могли подарить вино.)
2) Все что мы реально имеем в обоснование "версии следствия" - доносы подментованных Зюдхаймера/Ларицкого в деле Белых и Сечина/Феоктистова в деле Улюкаева (Сечин и Феоктистов были материально заинтересованы захапать у государства Башнефть, как их "показания", имеющие все признаки коммерчески мотивированного оговора, вообще можно в расчет принимать и тем более на них строить дело, я вообще не понимаю). Помимо доносов и отпечатков на рукоятке сумки, никаких других "доказательств" вины обвиняемых нет.
Тут я хотел бы сразу упредить вероятные комментарии умников "а вот, понятно же, что Улюкаев и/или Белых брали деньги".
Первое. Как правило, эти же самые умники постоянно топят за "правовое государство", "верховенство закона", "независимую судебную систему". В правовом государстве и при верховенстве закона ваши умозрительные соображения, что вам там понятно или непонятно, не только не имеют значения, но и вредны - они уводят в сторону от реальных доказательств. Реальных доказательств нет.
Второе. Профессиональные органы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти должны назубок отрабатывать методы добычи доказательств коррупции, методы поимки коррумпированных чиновников с поличным. Все эти технологии данным органам известны, эти органы очень хорошо оснащены, имеют в распоряжении неограниченное время и практически неограниченные правовые и технические возможности. В такой ситуации задержание с пакетом в руках, когда максимум что имеется - отпечатки на ручке пакета, является очень грубой и некачественной работой, и для меня скорее является доказательством, что ничего лучшего в плане вещдоков эти органы добыть не смогли, и решили выдать за "результат" своей работы поимку просто с неким пакетом в руках.
Третье. Чиновники в сегодняшней России постоянно участвуют в разных мутных историях - дорогие подарки, какой-то кеш ходит туда-сюда, ну вот в частности в случае Улюкаева гуляли слухи о доплате сотрудникам налом, в случае Белых - о финансировании какой-то церкви или выборов. Хорошо ли что такие мутные истории имеют место? Нет, это плохо. Следует ли из этого факт "вымогательства взятки" в версии следствия? Нет, не следует.
Итог простой. Чтобы сделать четкие правовые выводы, виновны ли Улюкаев и Белых, правоохранительные органы должны были добывать железобетонные доказательства и ловить их прямо с купюрами в руках. Этого сделать не удалось. Реальных вещдоков в деле нет. Отпечатки на пакете действительно выглядят как провокация - подсунули пакет под одним соусом, а в нем на самом деле было другое.
Это принципиальный вопрос для прекрасной России будущего: если мы хотим передать судам присяжных полномочия по вынесению вердиктов по делам, связанным с реальными тюремными сроками за тяжкие преступления, то надо понимать, что правоохранительные органы должны качественно работать и добывать качественные вещдоки по коррупции. Сделать это при их техническом оснащении несложно. А такую х-ту, как сегодня была обнародована, нормальные присяжные сегодня никогда в жизни не примут.
Из прослушки разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никиты Белых следует одно - их обоих подставили. Подставили люди близкого круга, к которым было доверие. Дарить друг другу подарки на дни рождения и разные мелкие приятности и сувениры обычное дело среди людей любого круга - и чиновничего, и бизнесового, да какого угодно. Глупо предъявлять какие-то завышенные моральные требования, типа, на такой должности вообще ничего нельзя трогать. Это только в сказках принцессы не какают, причем обвинять во взятке основания есть только и исключительно, если получатель ЗНАЛ, что ему передают ДЕНЬГИ. А следствие должно это доказать, а оно этого не доказало. Судьи в обоих делах - не те чуваки в мантиях, а общественность. И ее убедить не удалось.
Истории Улюкаева и Белых - это не истории Реймера, Сердюкова, Хорошавина и других генералов и губернаторов. Там были многолетние многомиллиардные мутные делюги с бюджетными средствами или там многочисленными взятками.
Дела Улюкаева и Белых - одноэпизодные. Первого обвиняют в получении взятки за отсутствие препятствий Роснефти и Игорю Сечину в сделке по приватизации Башнефти. Второго - в получении взятки за протекцию лыжному комбинату.
Других эпизодов преступной деятельности нет. При максимальной публичности фигур и многолетнем колпаке со стороны всевозможных оперативных служб, а затем и при заказе на разработку.
Оба дела, безусловно, сильно повлияли на культуру общения в высших кругах. Теперь явно и однозначно никто ни у кого никаких "подарков" и прочих колбасных корзин брать не будет, а будут шарахаться и открещиваться любыми способами. Даже личных встреч будут избегать. В элитных кругах кончились остатки доверительных отношений друг к другу, по-другому быть не может.<...>
Такие истории кардинально меняют отношения в коллективе. Гигантский демотиватор на любую активность и инициативу, стимулятор паранойи и нервозов. Атмосфера бесповоротно отравляется, любое творчество становится невозможным. Сдача ближнего стала нормой и новой культурой. Началась война всех против всех.
Вот тут человек пишет, что Улюкаева конечно же подставили.
Почему?
Потому-что,во-первых, это принято у чиновников и вообще людей "делать друг другу приятности"
Во-вторых, потому что эпизод всего один.
Ну, во-вторых, про "один" я бы не горячилась
Касаемо, во-первых, "приятности" никак не равны 20 кг. колбасы (если только одариваемый не отец многодетного голодающего семейства )
Ну столько примерно весит миллиона $ в стодолларовых купюрах.
Потому - не надо.
В целом, Улюкаев и его защита понимают, что на суде против Сечина им уже ловить нечего, поэтому и используются глупейшие отмазки, как «сумка с вином и фруктами.
Такие заявления направлены только на то, чтобы дать помусолить эту тему сетевым экспертам и потянуть время следствия над делом давно забытого всеми экс-министра экономического развития, в стране где этого экономического развития не было и не предвидится в обозримом будущем.
А вот "Ведомости" пишут, что колбаса – вполне обычный подарок из рук Сечина:
Корзинка с колбасой «От Иваныча» – традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина, говорит один из получателей. Делают такие в специальном цеху, знает он. О получении такой корзины в подарок рассказывал «Ведомостям» и высокопоставленный чиновник.
Об увлечении Сечина охотой в 2015 г. писал Forbes со ссылкой на источники. Тогда они рассказывали, что «каждые две недели, если нет аврала, Сечин охотится на крупного зверя: в России это чаще всего олень», и заключали: «чтобы трофеи не пропадали, мясу нашли применение». Поэтому в столовой одного из московских офисов «Роснефти» готовят колбасные изделия. В ассортименте до 16 разновидностей колбас, сосисок, сарделек, есть даже колбасный хлеб, писал Forbes.
Сечинская корзинка с колбасой -- один из самых смешных мемов последнего времени, смешнее даже батлера из "Татлера" или шуваловских корги на бизнес-джете. Преставьте, как Маск дарит Гейтсу корзину колбасы. Или Баффет -- Безосу. Это все из глубокого советского подполья, полуголодного детства, когда "ковбаса" была главным символом статуса и достатка и ради нарезки на праздничном столе закладывались семейные драгоценности, когда колбасные электрички выкидывали на московские вокзалы голодные орды Нечерноземья. Эта система ценностей неистребима, колбаса остается валютой постсоветского общества, мне однажды в Лужниках вручили палку полутвердой за третье место на полумарафоне. Путин тоже однажды увидел свою колбасу на витрине магазина в Дрездене и с тех пор, уверен, остается неисправимым западником,что бы там ни говорили. Да они все там, наверху, колбасой ушибленные, и комплексы советского детства никуда не скрыть.
У всей этой истории есть только один мерзкий момент -- это колбаса из оленей, убитых Игорем Ивановичем на еженедельной царской охоте. Впрочем, кто бы сомневался, что они еще и охотятся. (Вспоминается недавнее письмо председателя ассоциации ветеранов, кажется, "Альфы" с губернатору Красноярского края с просьбой разрешить отстрел пяти краснокнижных арктических маралов, которых всего-то осталось в мире 200 особей, потому что их недостает в коллекции трофеев у высокопоставленных охотников из спецназа). Все закономерно: где убивают оленей, там убивают и людей.
...Но возвращаясь к корзинке. Какая все-таки ирония в том, что в центре одного из главных скандалов путинской эпохи, словно тот щедринский чижик, оказалась колбаса!
Кстати, про колбаски. Традиции советской номенклатуры, которая, в свою очередь, идет от царской России продолжаются. Сразу вспомнил, как это делал уважаемый Леонид Ильич Брежнев.
"Охоту в «Завидово» обслуживали 463 военнослужащих. Убитая дичь увозилось в Козлово, где был оборудован колбасно-коптильный цех, работники которого разделывали трофеи и готовили из них колбасу и тушенку. Членам Политбюро ЦК КПСС, кандидатам в члены Политбюро и секретарям ЦК КПСС к праздникам офицеры фельдегерьской связи привозили окорока и другие копчености, свежее мясо, охотничьи колбаски в керамических бочонках, дичь, отборную рыбу, мед, ягоды.
Все было строго расписано по рангам и чинам. Членам Политбюро - задние части кабана, оленя, марала, лося, по три батона колбасы, по три керамических бочонка с колбасками, окорока, с десяток уток, 10-15 килограммов свежей рыбы. Кандидатам в члены Политбюро - чуть меньше и без лосятинки. Секретарям ЦК - ни марала, ни лося и ровно половину от нормы, установленной для кандидатов в члены Политбюро."
Потому что общество, лишенное дифференциации по лосятинке, лишено смысла.
Все второй день иронично обсуждают колбасу, которую Сечин подарил Улюкаеву перед арестом. Как выяснилось, колбасу делают в частном цеху из дичи, убитой Сечиным.
В связи с этим хочу поделиться одним личным воспоминанием.
Я как-то ел колбасу, которую точно так же делают в частном цеху одного бывшего свердловского депутата. Из лосей, убитых этим депутатом на охоте. Так что не один Сечин таким увлекается. И этот депутат тоже дарил свою колбасу всяким высокопоставленным чиновникам.
Так вот что хочу сказать - это была самая вкусная колбаса, которую я ел в жизни. Серьезно.
Поэтому я как раз не смеялся над этими новостями. На месте Улюкаева я бы тоже за такой колбасой рванул посреди рабочего дня.
Обращают внимание на довольно дружеский тон разговора между вроде бы, как теперь принято думать, заклятыми врагами.
судейские (?) даже не понимают, каким грязным бельем они трясут на весь мир. ЦРУ сейчас обчитывается стенограммой
Забавляет отсутствие однозначных комментариев по итогам оглашения расшифровки разговора Улюкаева с Сечиным. С одной стороны, вроде бы ясно, что Улюкаев взял деньги, а не что то иное (ни одного слова о вине в разговоре). С другой стороны, очевидно, что Сечин эти деньги вроде бы как и навязывает. Да и тон у него по отношению к Улюкаеву дружеский, если не сказать, подобострастный (хотя все считали его человеком в железном шлеме и вторым-третьим лицом в государстве).
А выяснилось, точно, что ни фига он даже не третье лицо, а черт знает кто...
Мастер-класс Иуды
Перед тем как воткнуть "другу" нож в спину, его надо облобызать. Где же таких химически чистых подлецов, лицемеров и провокаторов выводят. Известно где - в КГБ
Расшифровка "корзинки" - ещё одна иллюстрация того, какие у них у всех между собой отношения. Эти люди работают вместе двадцать лет: "Курточку тебе надо, а то холодно" - и хоп! Прихлопнул голыми руками и растёр.
Потому-то это всё развалится очень быстро, как при убыстрённой съёмке (и как это уже бывало).
Об этом же Олег Кашин пишет в Republic (полный текст по ссылке доступен только подписчикам):
О «пацанской этике» высшего российского руководства за все путинские годы сказано огромное количество слов, и вдруг Игорь Сечин, образцовый путинский соратник, воплощающий все обязательные свойства этого круга, фактически топчет всю эту «этику» собственными ногами, и то, как он это делает, становится известно не на уровне слухов и пересказов, а в виде заверенного судом текста, который читает прокурор. Важнейший термин этой «этики» – «беспредел», и участие Сечина в заманивании министра в тюрьму – невероятный и непредставимый до сих пор пример этого беспредела прежде всего с точки зрения привычек и нравов, установившихся в российской элите.
С точки же зрения остального, неноменклатурного общества можно говорить о радикальной десакрализации власти. Российский правящий класс – очень закрытая социальная группа, прячущая от граждан свою жизнь, свои настоящие лица, свои отношения друг с другом. Случаи, когда обществу удается увидеть, какие они на самом деле, крайне редки. Из последнего, кроме разговоров Сечина, можно вспомнить стихи Александра Бастрыкина, обнаруженные «Медузой» – верховный следователь рифмует про грязные носки и про лизание задниц и именно в этих рифмах, а не на парадных портретах, он по-настоящему равен себе, точно так же, как равен себе Сечин, подталкивающий Улюкаева к аресту, но при этом заботящийся о том, чтобы министр не замерз. Эти люди не любят демонстрировать свою человеческую сторону, но когда демонстрируют, то единственное, что на это можно сказать – лучше бы продолжали прятаться за парадными портретами. Их нравы внушают ужас именно сочетанием, с одной стороны, всесилия, безжалостного отношения даже к своим, цинизма, и с другой – культурного и этического уровня позапрошлого поколения номенклатурщиков, застрявших в своем человеческом развитии где-то в восьмидесятые и оттого еще более жутких.
Впрочем, дело, напоминают наконец, совсем не в колбасе.
Друзья, прекратите эти досужие разговоры про "колбаски", "корзинки" и прочую мутотень! Все наши догадки, домыслы, подозрения и выводы не стоят ломаного гроша... Потому что основываются на той информации, что нам подсовывает контора.
Как ни печально это констатировать, но у российского гражданского общества сегодня нет ни единого способа выяснить истину в деле Алексея Улюкаева. И в деле Никиты Белых нет...Поскольку институты, которые отвечают за то, чтобы мы с вами узнавали истину, в России разрушены.
Вам показались убедительными записи прослушки? Не смешите меня! Давайте не будем лохами!
Вы думаете, что я, что называется, "топлю" за Улюкаева? Это не так... Я считаю Алексея Валентиновича частью этого режима, я считаю, что он ответственен, наверное, за многие его преступления..
Но я не знаю, взяточник ли он... И никакие ("никакие" тут - ключевое слово) доводы следствия и доказательства меня не убедят... И решение суда меня не убедит...
Потому что это все фуфловое, из папье-маше... Я дурак, что ли - верить суду из папье-маше?!
Улюкаев, Серебренников, Соколовский, Жегулев и сотни тысяч других, для широкой публики безымянных, — репрессированы. Именно так по-честному надо называть это в 2017 году.
Нас ждёт новая волна реабилитаций — выйдут и восстановлены в правах будут те, кто сел за подброшенные наркотики, мыслепреступления вроде перепоста "экстремистского"лозунга, а также экономические преступления, где якобы доказан умысел смошенничать.
Статьи 228, 282 и 159 уголовного кодекса — новая пятьдесят восьмая.
Главное для организаторов из политбюро — создать кормовую базу для лояльной опричнины, а для исполнителей — выполнить план и заработать миллион-другой. Если ты попался, то виноват сам: нечего было вести бизнес, курить траву и раскачивать лодку.
После реабилитаций исполнители станут разводить руками "не мы такие, время такое", а затем бухтеть в пивных, что был порядок, всё правильно делали, сказал бы Путин, что наркоманы и предатели эти биологический мусор, мы бы в расход их пускали, эх, надо, надо было начатое до конца доводить. Таких пивных найдётся много. Потом взбунтуются их дети и осудят родителей и выкинут с руководящих постов тех, кто имел отношение и удержался.
А потом, а потом... Другая история. Пусть исполнится хотя бы это
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