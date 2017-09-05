Улюкаев в момент задержания заявлял, что в сумке от Сечина находится вино

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев во время задержания в офисе "Роснефти" заявлял, что в сумке, которую он получил от Игоря Сечина, находится вино. Это следует из рапорта сотрудника ФСБ, содержание которого на слушаниях в Замоскворецком суде огласил прокурор. Он отметил, что, согласно рапорту, в сумке находились стодолларовые купюры на общую сумму в два миллиона долларов. Процесс передачи взятки якобы лично снимал сам Сечин. Он же передавал сумку Улюкаеву.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ. В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.