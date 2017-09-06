Сирота, севший в тюрьму, чтобы не бомжевать, отсудил у мэрии квартиру

В Магнитогорске (Челябинская область) заключенный сирота Сергей Антипин выиграл суд у городской администрации и теперь получит положенную ему по закону квартиру. Об этом сообщает телеканал ОТВ.

23-летний Антипин уже три года отбывает наказание в колонии за кражу и грабеж, которые он совершил специально, чтобы сесть в тюрьму, где кормят и есть где ночевать. До того как оказаться в колонии, молодой человек два года безуспешно пытался добиться от властей положенной ему как воспитаннику детского дома квартиры. Он жил в подъездах, на чердаках. От отчаяния он совершил кражу, но этого оказалось недостаточно для ареста. Тогда юноша напал на кассу магазина с целью ограбления. В обоих случаях Антипин сам вызывал полицию.

В середине августа о Сергее Антипине сообщили СМИ. После этого историей молодого человека заинтересовалась Общественная наблюдательная комиссия Челябинской области. Сейчас администрация колонии готовит документы для его условно-досрочного освобождения.