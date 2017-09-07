Жажда нового

На этой неделе много говорят и пишут о "политическом исламе" в России – разумеется, в связи с воскресным митингом у посольства Мьянмы.

Конечно, глупо забывать о количестве мусульман в России. Так же глупо отрицать, что рано или поздно они вполне могут осознать свою политическую силу. Происходит ли это прямо сейчас и на наших глазах – вопрос спорный, я бы его оставил людям, которые серьезно изучают российский ислам и жизнь российских мусульман.

В разговорах о политике люди пытаются вцепиться во что-то новое, вдруг находя в этом ответ на все свои чаяния

Но мне кажется важным другое. У меня давно складывается ощущение, что в разговорах о политике люди упорно пытаются вцепиться во что-то новое, вдруг находя в этом ответ на все свои чаяния и сомнения.

Года два назад этим "новым" были дальнобойщики. Только и разговоров было о протестах дальнобойщиков, в "Твиттере" всерьез писали, что вот они-то, серьезные мужики, и снесут путинский режим.

Я тогда написал скептическую колонку "Валенсы не будет", где предсказывал, что протест этот скоро схлопнется. Он и схлопнулся, но не думайте, что я сейчас похваляюсь своей дальновидностью. Наоборот, это было очевидно. Как раз не видеть и не понимать этого было близорукостью.

Этой весной "новым" стала условная "молодежь". Вспомните, сначала заговорили, что на антикоррупционных митингах было много молодых лиц. Потом перешли на то, что там было много не только студентов, но и школьников. А через пару дней после мартовской протестной акции, устроенной Навальным, почти все разговоры свелись к "школьники-студенты-школьники-студенты".

Но Путина, я напомню, не смели ни дальнобойщики, но возмущенные школьники.

В лихорадочных разговорах о "политическом исламе" мне видится такой же тип поведения: в устоявшуюся картину мира людей вдруг врывается что-то новое, что-то, с чем они раньше не сталкивались.

И тогда они начинают суетливо подгонять под это всё остальное, страшно переоценивая важность этого нового. В этом есть что-то детское, маленькие дети так же стремительно переключают внимание.

Но гражданскому обществу стоило бы иметь менее подвижную психику и чуть большую основательность суждений.